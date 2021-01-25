Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен намерена провести консультативный референдум о независимости от Лондона, если ее Шотландская национальная партия получит большинство голосов на выборах в мае.

О планах сделать Шотландию независимой Стерджен рассказала в программе на BBC One:

"Дело не в том, чего хочу я или чего хочет Борис Джонсон. Дело в демократии. Людям надо дать право выбора".

Как заявила Стерджен, сейчас ведётся разработка дорожной карты из 11 пунктов для проведения голосования.

Шотландский премьер сослалась на данные опроса, проведённого Sunday Times, который показал, что большинство респондентов в Шотландии и Северной Ирландии хотят проведения референдумов о независимости от Великобритании.