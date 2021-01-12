Великобритания выразила готовность профинансировать проекты, направленные на "развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий". Вероятно, речь идёт о Донбассе.
Реализация проектов будет проводиться через общественные организации под надзором государственных органов.
Об этом сообщило британское посольство на Украине. Соответствующий документ также был опубликован на сайте правительства Великобритании.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.