Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину

Великобритания выразила готовность профинансировать проекты, направленные на "развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий". Вероятно, речь идёт о Донбассе.

Реализация проектов будет проводиться через общественные организации под надзором государственных органов.

Об этом сообщило британское посольство на Украине. Соответствующий документ также был опубликован на сайте правительства Великобритании.