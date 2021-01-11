Конгресс США обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу

Конгресс США обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу. Основанием для этого стали публикации политика, которые он делал 6 января.

Именно из-за них аккаунт Трампа в Facebook и Twitter оказались заблокированы. Конгрессмены уверены, что Трамп является "угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции".

По итогам заседания Конгресса была принята резолюция, которая может быть использована для инициации процесса импичмента.