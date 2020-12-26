Глава ВОЗ: "Нынешняя пандемия не будет последней"

Человечество не было готово к пандемии коронавируса, которая всего за год перевернула весь мир с ног на голову, считает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус записал видеообращение в связи с Международным днём противоэпидемической готовности. В своей речи он обратил внимание, что человечество оказалось не готово к нынешней пандемии коронавируса, в то время как история указывает нам на то, что эпидемии являются неотъемлемой частью реальности, в которой мы живём.

"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик", — подчеркнул Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных нынешней, и развития системы первичной медицинской помощи необходимы соответствующие инвестиции.