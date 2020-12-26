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Трамп убеждён: карантин хуже самого коронавируса

Мир

Ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, наносят больше ущерба, чем сам коронавирус, уверен действующий американский президент Дональд Трамп.

Трамп убеждён: карантин хуже самого коронавируса

Об этом американский политик со свойственной ему прямолинейностью высказался в своём Twitter, заодно пройдясь и по оппонентам — демократам. По его мнению, "республиканские" штаты, которые не закрылись на карантин, справляются с эпидемией довольно неплохо.

"Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались и хорошо справляются", — заявил Дональд Трамп.

Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в США 18 771 885 заражённых и 330 345 погибших от COVID-19.

Автор: Людмила Черткова
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