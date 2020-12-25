Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует делать прививку от COVID-19, поскольку уже переболел и обладает иммунитетом к этой инфекции.

Это заявление он сделал в ходе своего визита в детскую инфекционную клиническую больницу Минска. При этом глава государства подчеркнул, что отказ от вакцинации — это его личная позиция как человека, а не как президента страны.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду — моё настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче", — приводит слова Лукашенко СТВ.

Что же касается гражданской вакцинации, белорусские власти планируют закупить 1 — 1,2 млн доз вакцин (предполагается, что вакцина будет не одна). И, если граждане проявят активность, количество вакцин может быть увеличено по потребностям.

"Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность", — сказал Лукашенко.

Всего, по данным на январь 2020 года, в Белоруссии проживает около 9,5 миллионов человек.