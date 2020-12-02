Amistad "откопал" свидетелей масштабных фальсификаций выборов в США

В американском штате Вирджиния сенсацией стала пресс-конференция, организованная проектом гражданского активиста Томаса Мора Amistad, ведущего собственное расследование нарушений на президентских выборах в стране.
Amistad представил трех свидетелей, один из которых уже выступал на слушаниях в Законодательном собрании Пенсильвании на прошлой неделе.
"Вместо этого меня заставили прождать шесть часов в Гаррисберге, а потом велели ехать в Ланкастер без разгрузки. Человек также отказался выдать мне какие-либо документы. Я припарковал трейлер на обычном месте в Ланкастере, но на следующее утро его уже не было. Вместе с машиной пропали и гейлорды с почти 300 тысячами бюллетеней", — говорит Морган.
Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: "I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn't know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55— Team Trump (@TeamTrump) December 1, 2020
Директор проекта Amistad Фил Клайн говорит, что его группа собрала данные под присягой показания, утверждающие, что
Отметим, что заявления Клайна СМИ США не заинтересовали, в отличие от заявления, сделанного 1 декабря Генеральным прокурором США Биллом Барром, что Министерство юстиции
"не видело мошенничества в масштабах, которые могли бы повлиять на другой исход выборов".
Юридическая команда Трампа быстро возразила, что Министерство юстиции на самом деле не потрудилось изучить какие-либо доказательства, которые они представили до сих пор.
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