Amistad "откопал" свидетелей масштабных фальсификаций выборов в США

В американском штате Вирджиния сенсацией стала пресс-конференция, организованная проектом гражданского активиста Томаса Мора Amistad, ведущего собственное расследование нарушений на президентских выборах в стране.

Amistad представил трех свидетелей, один из которых уже выступал на слушаниях в Законодательном собрании Пенсильвании на прошлой неделе.

Грегори Стенстром сказал, что он был свидетелем того, как поставщик систем голосования Доминиона вставлял флэш-накопители в машины для агрегирования голосов в округе Делавэр, и что избирательные чиновники смешивали различные диски от машин агрегирования, что делало аудит результатов проблематичным.

сказал, что он был свидетелем того, как поставщик систем голосования Доминиона вставлял флэш-накопители в машины для агрегирования голосов в округе Делавэр, и что избирательные чиновники смешивали различные диски от машин агрегирования, что делало аудит результатов проблематичным. Итан Пиз , субподрядчик почтовой службы США из Висконсина, свидетельствовал, что ему сообщили о планах задним числом отправить десятки тысяч бюллетеней для голосования, чтобы обойти законный срок их подачи.

, субподрядчик почтовой службы США из Висконсина, свидетельствовал, что ему сообщили о планах задним числом отправить десятки тысяч бюллетеней для голосования, чтобы обойти законный срок их подачи. Джесси Морган, дальнобойщик, который работал субподрядчиком в USPS и регулярно возил почту из Нью-Йорка в Пенсильванию и обратно, показал, что 21 октября его трейлер был загружен в Нью-Йорке 24 "гейлордами" — специальными картонными коробками USPS, содержащими от 144 до 288 тысяч почтовых бюллетеней, которые он должен был выгрузить в Гаррисберге, штат Пенсильвания.

"Вместо этого меня заставили прождать шесть часов в Гаррисберге, а потом велели ехать в Ланкастер без разгрузки. Человек также отказался выдать мне какие-либо документы. Я припарковал трейлер на обычном месте в Ланкастере, но на следующее утро его уже не было. Вместе с машиной пропали и гейлорды с почти 300 тысячами бюллетеней", — говорит Морган.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: "I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn't know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55 — Team Trump (@TeamTrump) December 1, 2020

Директор проекта Amistad Фил Клайн говорит, что его группа собрала данные под присягой показания, утверждающие, что

"более 300 тысяч бюллетеней находятся под вопросом в Аризоне, 548 тысяч — в Мичигане, 204 тысяч — в Джорджии и более 121 тысяч — в Пенсильвании."

Отметим, что заявления Клайна СМИ США не заинтересовали, в отличие от заявления, сделанного 1 декабря Генеральным прокурором США Биллом Барром, что Министерство юстиции

"не видело мошенничества в масштабах, которые могли бы повлиять на другой исход выборов".

Юридическая команда Трампа быстро возразила, что Министерство юстиции на самом деле не потрудилось изучить какие-либо доказательства, которые они представили до сих пор.