Amistad "откопал" свидетелей масштабных фальсификаций выборов в США

В американском штате Вирджиния сенсацией стала пресс-конференция, организованная проектом гражданского активиста Томаса Мора Amistad, ведущего собственное расследование нарушений на президентских выборах в стране.

Amistad представил трех свидетелей, один из которых уже выступал на слушаниях в Законодательном собрании Пенсильвании на прошлой неделе.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: "I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn't know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55