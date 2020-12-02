Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Лавров: Россия едва ли пойдёт на вывод миротворцев из Приднестровья
Сдавать на права в России разрешат с 16 лет
Bild: в ФРГ намерены создать фонд для обхода санкций против СП - 2
При взрыве в Кабуле пострадали российские дипломаты
Страсти по Кеосаяну - все подробности скандала из-за пародии на Обаму
Звёзды шоу-бизнеса в Южной Корее получат отсрочку от армии
Глава Минздрава: тревогу по COVID вызывают два региона
Актриса из "Людей Икс" Эллен Пейдж объявила себя мужчиной
Очевидцев Сталинградской битвы вызывают на допросы в СК РФ

Amistad "откопал" свидетелей масштабных фальсификаций выборов в США

Мир

В американском штате Вирджиния сенсацией стала пресс-конференция, организованная проектом гражданского активиста Томаса Мора Amistad, ведущего собственное расследование нарушений на президентских выборах в стране.

Amistad "откопал" свидетелей масштабных фальсификаций выборов в США

Amistad представил трех свидетелей, один из которых уже выступал на слушаниях в Законодательном собрании Пенсильвании на прошлой неделе.

  • Грегори Стенстром сказал, что он был свидетелем того, как поставщик систем голосования Доминиона вставлял флэш-накопители в машины для агрегирования голосов в округе Делавэр, и что избирательные чиновники смешивали различные диски от машин агрегирования, что делало аудит результатов проблематичным.
  • Итан Пиз, субподрядчик почтовой службы США из Висконсина, свидетельствовал, что ему сообщили о планах задним числом отправить десятки тысяч бюллетеней для голосования, чтобы обойти законный срок их подачи.
  • Джесси Морган, дальнобойщик, который работал субподрядчиком в USPS и регулярно возил почту из Нью-Йорка в Пенсильванию и обратно, показал, что 21 октября его трейлер был загружен в Нью-Йорке 24 "гейлордами" — специальными картонными коробками USPS, содержащими от 144 до 288 тысяч почтовых бюллетеней, которые он должен был выгрузить в Гаррисберге, штат Пенсильвания.

"Вместо этого меня заставили прождать шесть часов в Гаррисберге, а потом велели ехать в Ланкастер без разгрузки. Человек также отказался выдать мне какие-либо документы. Я припарковал трейлер на обычном месте в Ланкастере, но на следующее утро его уже не было. Вместе с машиной пропали и гейлорды с почти 300 тысячами бюллетеней", — говорит Морган.

Директор проекта Amistad Фил Клайн говорит, что его группа собрала данные под присягой показания, утверждающие, что

  • "более 300 тысяч бюллетеней находятся под вопросом в Аризоне, 548 тысяч — в Мичигане, 204 тысяч — в Джорджии и более 121 тысяч — в Пенсильвании."

Отметим, что заявления Клайна СМИ США не заинтересовали, в отличие от заявления, сделанного 1 декабря Генеральным прокурором США Биллом Барром, что Министерство юстиции

"не видело мошенничества в масштабах, которые могли бы повлиять на другой исход выборов".

Юридическая команда Трампа быстро возразила, что Министерство юстиции на самом деле не потрудилось изучить какие-либо доказательства, которые они представили до сих пор.

 

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Очередной коррупционный скандал в Иркутске: задержан экс-прокурор
Лавров: Россия едва ли пойдёт на вывод миротворцев из Приднестровья
Сдавать на права в России разрешат с 16 лет
Bild: в ФРГ намерены создать фонд для обхода санкций против СП - 2
При взрыве в Кабуле пострадали российские дипломаты
Страсти по Кеосаяну - все подробности скандала из-за пародии на Обаму
Звёзды шоу-бизнеса в Южной Корее получат отсрочку от армии
Гутерреш считает кризис-2020 величайшим со времен Второй мировой
Глава Минздрава: тревогу по COVID вызывают два региона
Актриса из "Людей Икс" Эллен Пейдж объявила себя мужчиной
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Фигурное катание
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Политика. Новости и аналитика
Николая Платошкина лишили всех прав
Военные новости
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Игорь Буккер Гиксосы не завоевывали Древний Египет Игорь Буккер Кристина Важенина Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир" Кристина Важенина Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова
Комментарии
Михаил Ефремов не знает, как ему дальше жить
Пашаев оценил "покаянное" письмо Ефремова
Сергей Шнуров больше не собирается пить
Хью Грант объяснил семилетнюю паузу в актёрской карьере
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину
Модель VOGUE призналась в убийстве мужа
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников