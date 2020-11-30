Новые протесты в Грузии: активисты снова у парламента

Новые протестные демонстрации в Грузии: по данным канала "Общественное телевидение", у парламента в Тбилиси снова замечено скопление людей.

Журналисты отмечают, что на этот раз митинг стал не чисто политическим: протестующие не только критикуют прошедшие парламентские выборы, но и отмечают, что меры против коронавируса, придуманные властями, не работают.

Предварительный список требований демонстрантов выглядит так:

освобождение политзаключённых;

отмена итогов выборов в парламент;

снятие "лайт-локдауна".

По мнению протестующих, власти своими "антиковидными" мерами дискриминируют часть населения страны. На момент написания материала митинг проходил спокойно, на месте присутствовали представители СМИ и полиции.

Напомним, что ранее выборами в Грузии заинтересовались эксперты ЕС и США - последние даже оценили их легитимность и дали несколько советов властям страны.