Новые протестные демонстрации в Грузии: по данным канала "Общественное телевидение", у парламента в Тбилиси снова замечено скопление людей.
Журналисты отмечают, что на этот раз митинг стал не чисто политическим: протестующие не только критикуют прошедшие парламентские выборы, но и отмечают, что меры против коронавируса, придуманные властями, не работают.
Предварительный список требований демонстрантов выглядит так:
По мнению протестующих, власти своими "антиковидными" мерами дискриминируют часть населения страны. На момент написания материала митинг проходил спокойно, на месте присутствовали представители СМИ и полиции.
Напомним, что ранее выборами в Грузии заинтересовались эксперты ЕС и США - последние даже оценили их легитимность и дали несколько советов властям страны.
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