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Сапожник без сапог: почему США не имеют права "оценивать" чужие выборы

На парламентских выборах в Грузии были нарушения, но это скорее традиция, чем исключение из правил. Примерно к такому выводу пришли чиновники государственного департамента США.

Сапожник без сапог: почему США не имеют права "оценивать" чужие выборы

Американские эксперты проанализировали данные и сообщили: за примерно 30 лет, по которым есть статистика, каждый раз сообщалось о неких "нарушениях", то есть "чистых" выборов не было ни разу. оппозиции посоветовали "использовать законы" и уйти с улиц.

Такие "советы молодой демократии" — намёк на желание Штатов влиять на ситуацию в стране, на отношения России и Грузии? Или просто логичные мысли по поводу выборов?

Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Владимир Лепёхин, генеральный директор в Институт ЕврАзЭс.

"Внешняя политика США — сплошное лицемерие"

"Известно, что вся внешняя политика Соединённых Штатов Америки — это сплошное лицемерие и двойные стандарты. И это связано даже не с влиянием, а просто со стремлением доминировать, управлять и навязывать всем свою волю. Это оформляется в виде какой-то "демократии", — рассказывает Лепёхин.

Эксперт отмечает: говоря о "защите демократии" за рубежом, Штаты на самом деле защищают свои интересы. Например, в Грузии или в любой "банановой республике" всегда бывают нарушения. Американцы фиксируют лишь те из них, которые допускаются в отношении структур, продвигающих американские интересы.

"В той же Грузии они поддерживают партию Саакашвили, не критикуют её. А критикуют кого? Партию большинства, которая пытается удержать власть и рассматривать партию Саакашвили как своего конкурента. Такое происходит во всех странах мира", — комментирует Лепёхин.

Двойное дно двойных стандартов: "выборы по-американски" дали сбой

Двойные стандарты, рассказывает эксперт, заключаются ещё и в том, что на последних президентских выборах в США всплыли беспрецедентные фальсификации системного характера.

Стоит сделать отступление. Есть два типа фальсификаций и нарушений на выборах: стихийные и системные.

Стихийные выглядят примерно так: все борющиеся стороны в той или иной степени нарушают правила выборов. Например, подбрасывают бюллетени, портят бюллетени, устраивают какие-то технологии, реализуют в режиме конкуренции. Это обычная ситуация, типичная для любой развивающейся страны, где недостаточно развиты правовые институты.

Системные же отличаются: в этом случае либо власти, либо партии намеренно создают преступную систему фальсификации и подсчёта голосов. Например, в США были установлены специальные программы для обработки голосов. Учитывая, что Демократическая партия является спонсором всяких IT-компаний вроде Microsoft, то и конечный программный продукт оказался настроен в пользу Байдена.

"Поэтому в некоторых развитых странах уже не о нарушениях идет речь, а о системной, намеренной фальсификации этих выборов. Вот в каком направлении движутся избирательные системы.

В этом смысле выборы в Грузии, если их сравнить с американскими, просто идеальные. Потому что в Грузии нет никакой системной фальсификации, а есть просто нарушения всех сторон.

А в Америке — системная фальсификация. И поэтому не им ходить по всему миру и рассказывать, где какие нарушения. Нужно сначала разобраться с собственными выборами", — резюмирует эксперт.

Только на сайте "Правда. Ру"

Автор: Константин Шапров
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