COVID-ограничения в Германии немцы сравнивают с Холокостом

В Германии протестующие против коронавирусных ограничений, вводимых правительством страны, сравнили свою борьбу с борьбой антинацистского сопротивления, обвинив руководство страны в тривиализации Холокоста.

Одна женщина в Ганновере выступила на митинге протеста против ограничения распространения коронавируса, заявив толпе, что она чувствует себя "совсем как Софи Шолль", студентка, отправленная нацистским режимом на гильотину в 1943 году за распространение антивоенных листовок в Мюнхене.

На демонстрации в городе Карлсруэ в минувшие выходные 11-летняя девочка вызвала бурю возмущения, когда сравнила свой день рождения с Днем рождения Анны Франк, скрывавшейся от гитлеровских войск в оккупированном Амстердаме.

Хайко Маас ответил… в Twitter

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обрушился на протестующих, обвинив их в невежестве и незнание истории:

"Любой, кто сегодня сравнивает себя с Софи Шолль или Анной Франк, высмеивает мужество, которое потребовалось, чтобы выступить против нацистов".

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

ДЛЯ СПРАВКИ

В Германии на утро понедельника зарегистрировано

почти 928 тысяч случаев заболевания Covid-19,

более 14 тысяч смертей.

Канцлер Ангела Меркель настаивала на ужесточении антикоронавирусных ограничений, но на прошлой неделе признала, что у нее нет необходимой поддержки со стороны государственных лидеров, чтобы сделать это.

Напомним, что протесты против частичной блокировки вспыхнули в городах по всей стране, полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.