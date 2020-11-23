COVID-ограничения в Германии немцы сравнивают с Холокостом

В Германии протестующие против коронавирусных ограничений, вводимых правительством страны, сравнили свою борьбу с борьбой антинацистского сопротивления, обвинив руководство страны в тривиализации Холокоста.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обрушился на протестующих, обвинив их в невежестве и незнание истории:
"Любой, кто сегодня сравнивает себя с Софи Шолль или Анной Франк, высмеивает мужество, которое потребовалось, чтобы выступить против нацистов".
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В Германии на утро понедельника зарегистрировано
Канцлер Ангела Меркель настаивала на ужесточении антикоронавирусных ограничений, но на прошлой неделе признала, что у нее нет необходимой поддержки со стороны государственных лидеров, чтобы сделать это.
Напомним, что протесты против частичной блокировки вспыхнули в городах по всей стране, полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.
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