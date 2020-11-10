Представители оппозиции Армении остались недовольны решением президента страны о прекращении войны, в результате чего в стране с ночи активизировались беспорядки. "Под раздачу" протестующих попал даже спикер парламента Армении, Арарат Мирзоян.
По данным главы аппарата армянского премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, Мирзоян ехал в служебной машине, когда водитель "попал" на группу протестующих. В результате перепалки спикера выволокли из автомобиля и избили, он госпитализирован.
Ранее уточнялось, что беспорядки начинают приобретать угрожающий характер:
В ночь с 9 на 10 ноября у парламента страны оставалась группа оппозиционеров.
"Мы останемся здесь до утра", — рассказал один из протестующих.
По материалам сайта aif.ru.
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