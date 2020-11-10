Беспорядки в Армении: оппозиция напала на спикера парламента

Представители оппозиции Армении остались недовольны решением президента страны о прекращении войны, в результате чего в стране с ночи активизировались беспорядки. "Под раздачу" протестующих попал даже спикер парламента Армении, Арарат Мирзоян.

По данным главы аппарата армянского премьер-министра Эдуарда Агаджаняна, Мирзоян ехал в служебной машине, когда водитель "попал" на группу протестующих. В результате перепалки спикера выволокли из автомобиля и избили, он госпитализирован.

Ранее уточнялось, что беспорядки начинают приобретать угрожающий характер:

протестующие сумели прорваться в здание парламента. Их требование — срочно созвать заседание;

партия оппозиции "Процветающая Армения" начала сбор подписей против "мирного соглашения по Карабаху". Требование — вывести Армению из мирного договора.

В ночь с 9 на 10 ноября у парламента страны оставалась группа оппозиционеров.

"Мы останемся здесь до утра", — рассказал один из протестующих.

По материалам сайта aif.ru.