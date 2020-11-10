Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Полный текст документа опубликовало агентство Sputnik Армения.
Согласно тексту соглашения,
Хотя ни армянские, ни азербайджанские войска не должны продвигаться дальше своих нынешних позиций, Ереван согласился уступить Баку к 20 ноября территории, удерживаемые ими с 1994 года в Кяльбаджарском, Агдамском и Газахском районах Азербайджана, а к 1 декабря - город Лачин.
Таким образом, остальная территория Нагорно-Карабахской автономной области остается полностью окруженной, и только 5-километровый коридор в саму Армению находится под защитой российских миротворцев.
В ближайшие три года через Лачинский район предполагается построить новую дорогу, которая свяжет Армению со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом.
Параллельно через Армению будет построена еще одна дорога, соединяющая Азербайджан с его анклавом Нахичевань на юго-западе. До тех пор российские пограничники будут контролировать существующее автомобильное движение через Армению в Нахичевань.
Соглашение предусматривает обмен пленными и телами погибших, а также возвращение "всех беженцев и вынужденных переселенцев" на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов под надзор Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
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