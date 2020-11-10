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О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев по Нагорному Карабаху

Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев по Нагорному Карабаху

Полный текст документа опубликовало агентство Sputnik Армения.

Согласно тексту соглашения,

  • перемирие вступило в силу сегодня, 10 ноября, в полночь по московскому времени;
  • Россия разместит почти 2 тысячи миротворцев вдоль линии соприкосновения и "Лачинского коридора" - автодорожного сообщения между Нагорным Карабахом и собственно Арменией;
  • миротворцы войдут туда по мере вывода армянских вооруженных сил и останутся там в течение пяти лет;
  • предусматривается автоматическое продление их мандата на пять лет, если только ни одна из сторон не возражает против этого за шесть месяцев до его истечения.

Хотя ни армянские, ни азербайджанские войска не должны продвигаться дальше своих нынешних позиций, Ереван согласился уступить Баку к 20 ноября территории, удерживаемые ими с 1994 года в Кяльбаджарском, Агдамском и Газахском районах Азербайджана, а к 1 декабря - город Лачин.

Таким образом, остальная территория Нагорно-Карабахской автономной области остается полностью окруженной, и только 5-километровый коридор в саму Армению находится под защитой российских миротворцев.

В ближайшие три года через Лачинский район предполагается построить новую дорогу, которая свяжет Армению со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом.

Параллельно через Армению будет построена еще одна дорога, соединяющая Азербайджан с его анклавом Нахичевань на юго-западе. До тех пор российские пограничники будут контролировать существующее автомобильное движение через Армению в Нахичевань.

Соглашение предусматривает обмен пленными и телами погибших, а также возвращение "всех беженцев и вынужденных переселенцев" на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов под надзор Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

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