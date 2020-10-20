США утилизировали аппараты ИВЛ, которые были переданы Россией

В США уничтожили 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые были подарены Россией весной текущего года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

По информации ведомства, подаренные аппараты ИВЛ не нашли применения в американских больницах из-за "разницы в электрическом напряжении". Также их не захотели использовать из-за сообщений о том, что эти аппараты могли стать причиной возгораний в российских больницах.