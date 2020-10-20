В США уничтожили 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые были подарены Россией весной текущего года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.
По информации ведомства, подаренные аппараты ИВЛ не нашли применения в американских больницах из-за "разницы в электрическом напряжении". Также их не захотели использовать из-за сообщений о том, что эти аппараты могли стать причиной возгораний в российских больницах.
"Подаренные аппараты ИВЛ "Авента-М", о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды", — сообщил источник.
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