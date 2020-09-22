Президент России Владимир Путин запишет видеообращение для Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства затронет пандемию коронавируса.
"Речь президента будет о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила", — пояснил представитель Кремля.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.