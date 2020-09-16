Ущерб от акций протеста в Минске превысил 750 тыс. рублей

С момента начала акций протеста в Минске сумма ущерба превысила 750 тысяч рублей. В столице Белоруссии каждый день проводятся работы по уборке территорий, фасады зданий и других объектов очищают от надписей.

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч", — заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

В связи с этим на проведение работ в столице республики ежедневно направляются в среднем около тысячи работников жилищно-коммунальной сферы и более 80 единиц техники. В настоящее время объём работ сотрудников коммунальных служб вырос в 1,5 раза.

Ранее Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии.