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Жители Рочестера забросали полицию бутылками

Мир » Северная Америка » США и Канада

Протестный митинг прошёл накануне в американском Рочестере. На акцию против расизма вышли около 600 человек. Местные жители вели себя агрессивно.

Жители Рочестера забросали полицию бутылками

"Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию. Протестующие начали бросать бутылки в офицеров", — написала местная полиция в своём микроблоге.

Митинг прошёл перед зданием управления общественной безопасности в центре города. Акция длилась около трёх часов, уже к часу ночи активисты разошлись, скандируя фразу: "Мы вернёмся!".

Причиной для митингов стал очередной случай превышения должностных полномочий со стороны полиции. Во время ареста они надели на голову афроамериканцу Дэниелу Пруду мешок, прижали голову к асфальту и держали так две минуты. Мужчина скончался, вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кандидат в президенты США Джо Байден обещал миллиарды долларов на преодоление расового неравенства.

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