Протестный митинг прошёл накануне в американском Рочестере. На акцию против расизма вышли около 600 человек. Местные жители вели себя агрессивно.
"Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию. Протестующие начали бросать бутылки в офицеров", — написала местная полиция в своём микроблоге.
Митинг прошёл перед зданием управления общественной безопасности в центре города. Акция длилась около трёх часов, уже к часу ночи активисты разошлись, скандируя фразу: "Мы вернёмся!".
Причиной для митингов стал очередной случай превышения должностных полномочий со стороны полиции. Во время ареста они надели на голову афроамериканцу Дэниелу Пруду мешок, прижали голову к асфальту и держали так две минуты. Мужчина скончался, вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия.
Ранее "Правда.Ру" писала, что кандидат в президенты США Джо Байден обещал миллиарды долларов на преодоление расового неравенства.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.