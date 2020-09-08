Жители Рочестера забросали полицию бутылками

Протестный митинг прошёл накануне в американском Рочестере. На акцию против расизма вышли около 600 человек. Местные жители вели себя агрессивно.

"Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию. Протестующие начали бросать бутылки в офицеров", — написала местная полиция в своём микроблоге.

Митинг прошёл перед зданием управления общественной безопасности в центре города. Акция длилась около трёх часов, уже к часу ночи активисты разошлись, скандируя фразу: "Мы вернёмся!".

Причиной для митингов стал очередной случай превышения должностных полномочий со стороны полиции. Во время ареста они надели на голову афроамериканцу Дэниелу Пруду мешок, прижали голову к асфальту и держали так две минуты. Мужчина скончался, вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кандидат в президенты США Джо Байден обещал миллиарды долларов на преодоление расового неравенства.