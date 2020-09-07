Грузия изменила правила въезда в страну, которые были введены из-за опасности распространения коронавируса.

Количество дней обязательного карантина для въезжающих в страну было уменьшено 12 до восьми.

"Срок обязательного карантина будет составлять восемь дней. Мы сокращаем его для того, чтобы уменьшить дискомфорт для наших граждан и гостей. На девятый день, челоек будет обязан пройти ПЦР-тестирование и при получении отрицательного результата он сможет покинуть зону карантина. Еще один тест будет необходим на 12-й день", — сообщил грузинский премьер Георгий Гахария.