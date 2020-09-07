Посла России вызвали в МИД Сербии из-за Захаровой

Провокационный пост официального представителя МИД России Марии Захаровой привёл к неожиданным последствиям. Российского посла вызвали в МИД Сербии.

Дипломат Александр Боцан-Харченко дал "устное пояснение" ситуации. А до этого первому вице-премьеру и министру иностранных дел Сербии позвонил его российский коллега Сергей Лавров.

"Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации", — отметил Ивица Дачич.

Он отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение".

Напомним, что пост на своей странице в социальной сети Мария Захарова опубликовала 5 сентября. В нем она прокомментировала встречу президентов Сербии и США в Белом Доме. На снимке Дональд Трамп сидит за своим столом, а напротив него на стуле сидит Александр Вучич. Официальный представитель российского МИД сопроводила пост и второй фотографией, на которой запечатлён известный кадр из фильма "Основной инстинкт", известный как "нога на ногу".

"Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", — написала Захарова в посте.

Позднее она принесла извинения, отметив, что говорила лишь о "неприятии высокомерного отношения со стороны "исключительных".