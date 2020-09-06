Президент Сербии назвал Марию Захарову "примитивной"

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее она разместила на своей странице фотографию Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Захарова предположила, что также Вучич будет сидеть перед Трампом в Вашингтоне.