Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее она разместила на своей странице фотографию Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Захарова предположила, что также Вучич будет сидеть перед Трампом в Вашингтоне.
"Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней. Я не буду объяснять чужой примитивизм", — утверждает сербский лидер.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.