Маас пригрозил остановкой строительства "Северного потока-2"

Предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального может привести к тому, что Берлин отменит газопровод "Северный поток-2" и заставит ЕС рассмотреть другие санкции против Москвы.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью, опубликованном в воскресенье популярным таблоидом Bild, Маас сказал:

"Я надеюсь, что русские не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку-2", мы возлагаем большие надежды на российское правительство, что оно раскроет это серьезное преступление."

Глава немецкой дипломатии утверждает, что видел "много доказательств" того, что за отравлением стояло российское государство:

"Смертоносное химическое оружие, которым был отравлен Навальный, в прошлом находилось в распоряжении российских властей, — говорит он. — Новичок доступен только очень небольшой группе людей."

При этом Маас признал, что остановка почти завершенного газопровода также нанесет ущерб немецким и вообще европейским "деловым интересам", поскольку в строительстве газопровода участвуют "более 100 компаний из 12 европейских стран, и около половины из них — из Германии."

Министр также пригрозил Кремлю более широкими санкциями ЕС, если российское правительство "в ближайшие дни не прояснит то, что произошло".

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