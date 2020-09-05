НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным

НАТО считает, что Россия должна раскрыть результаты программы по производству отравляющих веществ группы "Новичок" и передать их Организации по запрещению химического оружия.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас страны альянса обсуждают возможные меры в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.