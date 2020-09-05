НАТО считает, что Россия должна раскрыть результаты программы по производству отравляющих веществ группы "Новичок" и передать их Организации по запрещению химического оружия.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, сейчас страны альянса обсуждают возможные меры в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
"Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция", — отметил генсек.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.