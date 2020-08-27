Майк Пенс претендует на новый срок в качестве вице-президента США

Республиканская партия назвала своего кандидата на должность вице-президента. Своё согласие номинироваться на этот пост дал действующий вице-президент Майк Пенс.

Выступая на съезде партии, он поблагодарил за доверие президента Дональда Трампа, а республиканцев — за поддержку. Новый срок службы составит четыре года.

Пенс также отметил, что будет решаться вопрос с насилием в отношении афроамериканцев. Он подчеркнул, что американцам не нужно выбирать, на чью сторону вставать.

"Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии, и мы не будем сокращать финансирование полиции — ни сейчас, ни когда-либо", — заявил Майк Пенс, напомнив, что Байден намерен сократить финансирование полиции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Республиканская партия выдвинула в качестве кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он согласился быть номинированным. Его соперником от демократов стал Джо Байден. Выборы президента пройдут в США 3 ноября.