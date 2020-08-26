Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Жириновский призвал брать в армию женщин, чтобы "навели ужас на врага"
Генпрокуратура разберётся в ситуации с Башкирской содовой компанией
Путин назвал ситуацию вокруг Куштау в Башкирии "грустной историей"
Больше не 10 негритят: книга переименована из-за правнука Агаты Кристи
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Строители метро в Петербурге начали забастовку из-за долгов по зарплате
Жириновский: давайте продлим лето
Третьяковскую галерею в Москве затопило из-за ливня
Президент "Барселоны" проведёт личную встречу с Месси

Эксперт: европейские санкции не навредят Белоруссии

Мир

Чиновники Евросоюза готовят пакет санкционных мер против Белоруссии. Но они стране совершенно не страшны.

В этом уверен заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

"Это все чисто символически. Здесь никакой реальной потери для Белоруссии не будет. Она слишком мало получает. Поэтому сегодня Россию или Белоруссию Евросоюз может наказывать исключительно словесно — какие-то угрозы, какие-то разговоры. Но реально никаких потерь для Белоруссии не будет. Я считаю, что она может спокойно жить дальше на своих белорусских деньгах", — уверен эксперт.

Он отметил, что вряд ли белорусских чиновников обеспокоят персональные санкции, запрет на въезд в Европу. По словам Швейцера, "они и так не шибко туда ездят". Эксперт подчеркнул, что вся история с Белоруссией в большей мере медийная, чем реальная. А белорусская оппозиция доверия в Европе особо не вызывает.

"Светлана Тихановская сейчас в Европарламенте выступала. Но кто ее знает, эту Тихановскую? Она жена своего мужа, встала на его место. Но реальной политической фигурой она не является. Конечно, сейчас в мире к власти приходят совершенно неподготовленные люди. Трамп — №1. Есть проблема кризиса элиты. Элиту создать за один день нельзя", — заключил Швейцер.

Последние материалы
ФИФА не может заблокировать уход Месси из "Барселоны"
Жириновский призвал брать в армию женщин, чтобы "навели ужас на врага"
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
Генпрокуратура разберётся в ситуации с Башкирской содовой компанией
Путин назвал ситуацию вокруг Куштау в Башкирии "грустной историей"
Больше не 10 негритят: книга переименована из-за правнука Агаты Кристи
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Эксперт: европейские санкции не навредят Белоруссии
Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя
Сомнолог: пациентам с апноэ сна снотворные противопоказаны
Популярное
Общество
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"

Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.

Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"
В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской
Новости Европы
В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской
Политика. Новости и аналитика
Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального
Общество
Клиника, где лечат Навального, опубликовала заявление о его диагнозе
Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова Василий Амирджанов Финские айтишники п﻿редложили автозамену смыслов Василий Амирджанов
Комментарии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Фатальная ошибка Лукашенко
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
В Минске учителя устроили митинг у здания Минобразования
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Коммунист Дарья Митина: в Белоруссии идет "болгаризация"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ