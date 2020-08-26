Чиновники Евросоюза готовят пакет санкционных мер против Белоруссии. Но они стране совершенно не страшны.
В этом уверен заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
"Это все чисто символически. Здесь никакой реальной потери для Белоруссии не будет. Она слишком мало получает. Поэтому сегодня Россию или Белоруссию Евросоюз может наказывать исключительно словесно — какие-то угрозы, какие-то разговоры. Но реально никаких потерь для Белоруссии не будет. Я считаю, что она может спокойно жить дальше на своих белорусских деньгах", — уверен эксперт.
Он отметил, что вряд ли белорусских чиновников обеспокоят персональные санкции, запрет на въезд в Европу. По словам Швейцера, "они и так не шибко туда ездят". Эксперт подчеркнул, что вся история с Белоруссией в большей мере медийная, чем реальная. А белорусская оппозиция доверия в Европе особо не вызывает.
"Светлана Тихановская сейчас в Европарламенте выступала. Но кто ее знает, эту Тихановскую? Она жена своего мужа, встала на его место. Но реальной политической фигурой она не является. Конечно, сейчас в мире к власти приходят совершенно неподготовленные люди. Трамп — №1. Есть проблема кризиса элиты. Элиту создать за один день нельзя", — заключил Швейцер.
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