Эксперт: европейские санкции не навредят Белоруссии

Чиновники Евросоюза готовят пакет санкционных мер против Белоруссии. Но они стране совершенно не страшны.

В этом уверен заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

"Это все чисто символически. Здесь никакой реальной потери для Белоруссии не будет. Она слишком мало получает. Поэтому сегодня Россию или Белоруссию Евросоюз может наказывать исключительно словесно — какие-то угрозы, какие-то разговоры. Но реально никаких потерь для Белоруссии не будет. Я считаю, что она может спокойно жить дальше на своих белорусских деньгах", — уверен эксперт.

Он отметил, что вряд ли белорусских чиновников обеспокоят персональные санкции, запрет на въезд в Европу. По словам Швейцера, "они и так не шибко туда ездят". Эксперт подчеркнул, что вся история с Белоруссией в большей мере медийная, чем реальная. А белорусская оппозиция доверия в Европе особо не вызывает.