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Эксперт: высылка дипломата не испортит отношения с Норвегией

Мир » Европа

Норвегия выслала российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Россия ответила зеркально.

При этом отношения двух стран вряд ли серьёзно ухудшатся, считает первый заместитель комитета совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Периодически некоторые страны-члены НАТО высылают наших дипломатов под тем предлогом, что они, якобы, занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Как правило, это делается по наводке старшего брата — спецслужб Штатов, которым наши дипломаты, видимо, могут помешать. И дается совет конкретной стране, и она совершает такое недружественное действие.

Я не думаю, что это существенно ухудшит наши отношения с Норвегией. На какой-то период, может быть, немножко они будут охлаждены. Тем не менее, я думаю, что вряд ли это глобально. Тем более Норвегия уже сама заявила, что она рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией", — пояснил эксперт.

Напомним, что российский дипломат в Норвегии оказался замешан в шпионскую историю. Некий гражданин страны продавал секретные данные спецслужбе России. Его задержали, он сознался. Российский дипломат имел несчастье с ним встречаться незадолго до ареста.

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