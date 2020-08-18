Обвинённый в шпионаже на Россию гражданин Норвегии сознался

Гражданин Норвегии, задержанный по подозрении в шпионаже на Россию, дал признательные показания. Он сообщил, что получал деньги за информацию, которую передавал российским спецслужбам.

Как сообщает Associated Press, 50-летнего мужчину, имя и фамилия которого не раскрываются, 15 августа задержали в ресторане, где он встречался с предполагаемым представителем России. Суд отправил его под арест на четыре недели.

Слушание проходило в закрытом режиме в Окружном суде Осло. Судья не озвучила сумму, которую от русских спецслужб получал норвежец, но отметила, что она была значительной. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.