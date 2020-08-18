Гражданин Норвегии, задержанный по подозрении в шпионаже на Россию, дал признательные показания. Он сообщил, что получал деньги за информацию, которую передавал российским спецслужбам.
Как сообщает Associated Press, 50-летнего мужчину, имя и фамилия которого не раскрываются, 15 августа задержали в ресторане, где он встречался с предполагаемым представителем России. Суд отправил его под арест на четыре недели.
Слушание проходило в закрытом режиме в Окружном суде Осло. Судья не озвучила сумму, которую от русских спецслужб получал норвежец, но отметила, что она была значительной. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.