Россия ответит на высылку дипломата из Норвегии

Россия обязательно отреагирует на высылку российского дипломата из Норвегии. И ответ будет асимметричным. Такое заявление сделали в Совете Федерации.

"Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально", — заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Между тем, стало известно, за что выслали дипломата. Оказывается, он имел контакт с мужчиной, которого подозревают в шпионаже в пользу России. 50-летнего норвежца задержали в ресторане во время встречи со связным. Шпион сознался в передаче информации российским спецслужбам. Мужчину арестовали на четыре недели, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Имя дипломата, которого в Норвегии объявили персоной нон-грата не называют. Отмечается, что он работал в торговом отделе. Выехать из страны ему нужно до конца недели.

Как сообщают норвежские СМИ, удалось выяснить личность "шпиона". Мужчина работал в компании, которая занимается сертификацией подводных трубопроводов. В списке проектов, которые ведет организация, "Северный поток". Как пояснили отраслевому изданию Upstream в компании, подозреваемый не имел доступа к секретной информации, не вел проектов в сфере обороны.