Больше 700 человек арестовано в Белоруссии за сутки

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии увеличилось. В полицейских участках оказались около 700 человек.

Данные приводит республиканское МВД.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Накануне митингующие пытались перекрыть дороги. В частности, проезд был затруднён на проспекте Независимости, на улице Сурганова, в микрорайонах «Серебрянка», «Малиновка» и других частях города. Это привело к нестабильной работе общественного транспорта и большим автомобильным заторам.

Ранее «Правда.Ру» писала, что силовикам Белоруссии запретили трогать журналистов. Поручение дал глава МВД Юрий Караев. При этом он отметил, что могут быть исключения. Журналистов арестуют, если «они становятся между нарушителями и силами правопорядка». Сообщалось, что за минувшую неделю в стране были задержаны 55 журналистов.