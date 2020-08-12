Украина недовольна российскими учениями в Крыму

Военные России отрабатывают готовность войск к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Тренировка проходит в Крыму.

Учения вызвали возмущение со стороны Украины.

"Министерство иностранных дел Украины считает незаконным проведение учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях автономной Республики Крым и города Севастополя, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины", — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Оно передало российскому МИД ноту протеста. Между тем, учения продлятся до 21 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что украинские власти были недовольны проведением Парада Победы в Крыму. Тогда Россия также получила от соседей ноту протеста.