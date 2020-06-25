Украину возмутил парад Победы в Крыму

Официальный Киев выразил недовольство проведением парада Победы в Крыму. Украина направила России ноту протеста.

Это следует из сообщения, которое опубликовано на сайте МИДа Украины. По мнению внешнеполитического ведомства Незалежной, торжественные мероприятия, проведенные на полуострове, еще больше накаляют обстановку и приводят к "эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Киев регулярно протестует против мероприятий, которые проводятся в Крыму. После каждого визита первых лиц России Украина заявляет о недопустимости такой ситуации. Российский МИД не реагирует на подобные замечания и возвращает ноты без рассмотрения.

Парад Победы прошел накануне в России. 24 июня торжественные мероприятия были организованы также в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по данным ФСБ, во время проведения парада Победына Красной площади в Москве планировалась диверсия. Внимание силовиков привлек солдат срочной службы, которого оперативно вывели из парадного расчета в резерв. Возмущенный молодой человек начал кричать о своем негативном отношении к ФСБ и прикладом автомата разбил стекло машины ФСО.