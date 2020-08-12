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После взрыва в Бейруте продолжают находить погибших

Мир » Азия » Ближний Восток

Число жертв взрыва, который произошёл в порту Бейрута 4 августа, продолжает расти. Российские спасатели нашли тела погибших.

Их обнаружили при разборе завалов.

"Сегодня ночью спасателями МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте было обнаружено два тела погибших", — сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Накануне сообщалось о 171 погибшем от взрыва. Пропавшими без вести до сих пор числятся около четырёх десятков человек.

Напомним, что вечером 4 августа в порту взорвались цистерны с аммиачной селитрой, которые были конфискованы с судна российского бизнесмена. С 2014 года они хранились в столице Ливана, при этом правила безопасности не соблюдались.

Мощный взрыв снёс половину города. Разрушены жилые дома, больницы и другие здания. Травмы получили несколько тысяч человек. На помощь прилетели российские врачи и спасатели, в Бейруте развёрнут мобильный госпиталь МЧС России. Как рассказал заслуженный врач РФ, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш, большинство пострадавших получили осколочные ранения.

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