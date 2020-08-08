Российский врач рассказал о работе на месте взрыва в Бейруте

В ближайшее время российские медики совместно с ливанскими коллегами проведут операции трем пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заслуженный врач РФ, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии хирург Валерий Митиш. По его словам, сейчас российские специалисты продолжают осматривать пострадавших и оценивать их состояние.

Большинство людей пострадали от осколочных ранений. Мишин прибыл в Бейрут в составе отряда медиков, который Россия отправила в Ливан в качестве гуманитарной помощи.