Недавно стало известно, что сигнал о нахождении якобы российских наемников в Белоруссии Александр Лукашенко получил от украинских спецслужб.

Политолог Олег Матвейчев считает, что это была хорошо спланированная провокация. Об этом он сообщил изданию "Ридус".

"Украинские спецслужбы используют Лукашенко, особо не скрываясь. Я с самого начала говорил, что история с ЧВК напоминает элементарную провокацию. У всех профессиональных наемников, которые ездят по горячим точкам, есть общие чаты, свои тусовки и так далее. Украинцы внедрились туда, предложили наемникам работенку, купили билеты через Беларусь.

Внезапно в Киеве им поменяли билеты, и наемники застряли в Белоруссии, как в ловушке. После этого украинские спецслужбы дали сигнал Лукашенко, дескать, смотри, что у тебя в стране делается, к тебе поехал условный Стрелков, дабы забрать Могилев или еще что-нибудь. Лукашенко поверил и тут же побежал давать интервью Гордону, который недавно называл белорусского президента вошью на гребешке. А теперь Гордон у Лукашенко и его сына Коли любимый журналист, — пояснил эксперт.

В общем, человек показал себя абсолютным лохом. Даже топорные украинские спецслужбы, которые спалились на том, что покупали билеты во Львове, а в Киеве их меняли, смогли его развести", — добавил политолог.