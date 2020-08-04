Рыба поймала украинца и утащила на дно

В Закарпатской области произошел уникальный случай. Мужчина поймал рыбу, но не учёл её размера.

Большая рыба уволокла рыбака на дно, откуда он не смог выбраться. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.