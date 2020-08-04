В Закарпатской области произошел уникальный случай. Мужчина поймал рыбу, но не учёл её размера.
Большая рыба уволокла рыбака на дно, откуда он не смог выбраться. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В Службу спасения в понедельник, 3 августа, в 14:05 поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области. На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", — сказано в сообщении.
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