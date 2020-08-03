В сенате США нашли способ обезопасить пользователей TikTok

Американские пользователи TikTok будут в безопасности, если приложение выкупит компания из США. Тогда данные пользователей не попадут в руки китайских властей.

С таким предложением выступил лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.

"TikTok должна купить американская компания, чтобы все могли продолжить его использовать и чтобы ваши данные были в безопасности. Нужно найти безопасный путь для продолжения (использования — прим. ред.) TikTok", — написал сенатор в своем микроблоге.

Стоит отметить, что демократ несколько опоздал со своим заявлением. О намерении выкупить популярную платформу для размещения видеороликов заявила компания Microsoft. Если сделка состоится, американцы получат контроль над приложением в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Возможно, переговоры будут завершены к середине сентября.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что такие сервисы, как TikTok и WeChat, передают данные пользователей "непосредственно Китайской коммунистической партии, их аппарату национальной безопасности".