Пандемия не замедляется ни в Северной, ни Южной Америке

Панамериканская организация здравоохранения предупредила, что пандемия в Северной и Южной Америке "не демонстрирует никаких признаков замедления".

Директор Карисса Этьен говорит, что высокий уровень инфекционных и хронических заболеваний означает, что 3 из 10 человек - а это более 300 млн - подвергаются повышенному риску развития осложнений.

По ее словам,

вирус растет в Боливии, Эквадоре, Колумбии и Перу, а в некоторых странах Центральной Америки наблюдается самый высокий еженедельный рост с момента начала пандемии;

прогресс наметился в Чили, Аргентине и Уругвае - там кривая заражений "потихоньку" пошла вниз.

Министерство здравоохранения Мексики, тем временем, подтвердило, что число смертей там превысило 40 тысяч: