Пандемия не замедляется ни в Северной, ни Южной Америке

Панамериканская организация здравоохранения предупредила, что пандемия в Северной и Южной Америке "не демонстрирует никаких признаков замедления".
Директор Карисса Этьен говорит, что высокий уровень инфекционных и хронических заболеваний означает, что 3 из 10 человек - а это более 300 млн - подвергаются повышенному риску развития осложнений.
По ее словам,
Министерство здравоохранения Мексики, тем временем, подтвердило, что число смертей там превысило 40 тысяч:
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.