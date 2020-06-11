Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Цены на американскую валюту стремительно растут
Премьер-министр Мишустин сообщил об отмене выпускных экзаменов в 2020-м
"Ростов" хочет купить японского хавбека
Зеленский об увольнении главы своего офиса: "Власть его съедает"
Свыше двух тысяч москвичей за сутки излечились от коронавируса
Чиновница отсудила 120 тыс. рублей у родителей сбитого ею ребенка
Эксперт: "Экономика массовых полетов в космос пока не складывается"
Женскую сборную России по хоккею лишили места на Олимпиаде
Препарат "Авифавир" от COVID-19 поступил в региональные больницы

Аль-Каида* пытается использовать беспорядки в США в своих целях

Мир

Аль-Каида* активно пытается использовать нынешние беспорядки в США, обращаясь как к мусульманам, так и к немусульманам, чтобы представить себя в качестве "защитников угнетенных".

Об этом сегодня пишет BBC.

Журналисты издания обратили внимание на то, что в последнем номере интернет-журнала One Ummah (издается группой джихадистов* - Прим.ред.)

"используется ставшее культовым изображение последних мгновений Джорджа Флойда и картина художника-граффитиста Бэнкси", чтобы заявить:

  • мы готовы поддержать протестующих на улицах США".

Подпись под картинкой: "Даже демократы не могут вам помочь, но мы можем".

Аль-Каида* "обходит" ИГ* в борьбе за электорат

Автор материала, Мина Аль-Лами из BBC Monitoring, высказывает мнение, что "налицо проявление конкурентной борьбы между Аль-Каидой* и ее главным противником — Исламским государством*:

В то время как ИГ* просто злорадствует по поводу дискомфорта Америки и предсказывает, что беспорядки распространятся на другие страны, Аль-Каида проявила более тонкий подход, протягивая руку и пытаясь обратить американцев в свою версию ислама.

Матч-реванш?

Аль-Каида* в последние годы в значительной степени была вытеснена из США группировкой ИГ*.

Но Шираз Махер, директор Международного центра по изучению радикализации в Королевском колледже Лондона, считает, что сдаваться она не намерена и активно пытается показать, что все еще имеет "вес" на мировой арене.

"Аль-Каида стремится вернуться в американское пространство и пытается сказать: "Смотрите, мы здесь". Глубокая ирония заключается в том, что группа с одной из самых жестоких и кровожадных идеологий на Ближнем Востоке должна теперь представлять себя перед разгневанными американцами как поборником борьбы против жестокости полиции и системного расизма".

Напомним:

Аль-Каида* под руководством Усамы бен Ладена осуществила в сентябре 2001 года самый страшный теракт в истории США. После этого вербовать боевиков в стране стало, мягко говоря, проблематично.

Однако западные руководители разведки предупреждали, что Аль-Каида из США не ушла, она просто ждала подходящего момента.

Аль-Каида* возвращается в Штаты

Уже в этом году обе "конкурирующие" террористические организации трубили о том, как сильно COVID-19 ударил по США и Великобритании, заявляя, что это

"просто возмездие за действия этих двух стран на Ближнем Востоке".

Сегодня "беглая джихадистская группировка" (как Аль-Каиду* называют американские СМИ, — Прим.ред.) пытается соединиться с теми, кто в США протестует против жестокости полиции и расовой дискриминации, призывая их перейти от мирных протестов к насильственным действиям.

И многим протестующим такой подход нравится.

"Это большая трудность, с которой сталкивается западная разведка и правоохранительные органы, пытаясь смягчить этот тип угрозы", — отмечает Шираз Махер.

* запрещенная в России террористическая организация

Последние материалы
"Спартак" проявляет интерес к Пикачу
Врач-трихолог рекомендует закрашивать седину лосьоном с медью
Цены на американскую валюту стремительно растут
Брат Джорджа Флойда вступил в Конгрессе США: остановите боль
Принцип Азербайджана: "и Восток, и Запад"
Премьер-министр Мишустин сообщил об отмене выпускных экзаменов в 2020-м
"Ростов" хочет купить японского хавбека
Аль-Каида* пытается использовать беспорядки в США в своих целях
Зеленский об увольнении главы своего офиса: "Власть его съедает"
Свыше двух тысяч москвичей за сутки излечились от коронавируса
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У россиян с карт списали пособия на детей в счет долгов
Депутат: Украина станет великой, если "покидается" ядерными бомбами
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Ефремов пытался покончить с собой
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато общество вокруг него
Работать 1 июля будет выгодно - Совбез гарантировал двойную оплату
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Ефремов пытался покончить с собой
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Глава ЦБ затронула тему восстановления экономики страны
Матвиенко: "Дети - важнейший приоритет государственной политики"
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ