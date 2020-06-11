Аль-Каида* пытается использовать беспорядки в США в своих целях

Аль-Каида* активно пытается использовать нынешние беспорядки в США, обращаясь как к мусульманам, так и к немусульманам, чтобы представить себя в качестве "защитников угнетенных".

Об этом сегодня пишет BBC.

Журналисты издания обратили внимание на то, что в последнем номере интернет-журнала One Ummah (издается группой джихадистов* - Прим.ред.)

"используется ставшее культовым изображение последних мгновений Джорджа Флойда и картина художника-граффитиста Бэнкси", чтобы заявить: мы готовы поддержать протестующих на улицах США".

Подпись под картинкой: "Даже демократы не могут вам помочь, но мы можем".

Аль-Каида* "обходит" ИГ* в борьбе за электорат

Автор материала, Мина Аль-Лами из BBC Monitoring, высказывает мнение, что "налицо проявление конкурентной борьбы между Аль-Каидой* и ее главным противником — Исламским государством*:

В то время как ИГ* просто злорадствует по поводу дискомфорта Америки и предсказывает, что беспорядки распространятся на другие страны, Аль-Каида проявила более тонкий подход, протягивая руку и пытаясь обратить американцев в свою версию ислама.

Матч-реванш?

Аль-Каида* в последние годы в значительной степени была вытеснена из США группировкой ИГ*.

Но Шираз Махер, директор Международного центра по изучению радикализации в Королевском колледже Лондона, считает, что сдаваться она не намерена и активно пытается показать, что все еще имеет "вес" на мировой арене.

"Аль-Каида стремится вернуться в американское пространство и пытается сказать: "Смотрите, мы здесь". Глубокая ирония заключается в том, что группа с одной из самых жестоких и кровожадных идеологий на Ближнем Востоке должна теперь представлять себя перед разгневанными американцами как поборником борьбы против жестокости полиции и системного расизма".

Напомним:

Аль-Каида* под руководством Усамы бен Ладена осуществила в сентябре 2001 года самый страшный теракт в истории США. После этого вербовать боевиков в стране стало, мягко говоря, проблематично.

Однако западные руководители разведки предупреждали, что Аль-Каида из США не ушла, она просто ждала подходящего момента.

Аль-Каида * возвращается в Штаты

Уже в этом году обе "конкурирующие" террористические организации трубили о том, как сильно COVID-19 ударил по США и Великобритании, заявляя, что это

"просто возмездие за действия этих двух стран на Ближнем Востоке".

Сегодня "беглая джихадистская группировка" (как Аль-Каиду* называют американские СМИ, — Прим.ред.) пытается соединиться с теми, кто в США протестует против жестокости полиции и расовой дискриминации, призывая их перейти от мирных протестов к насильственным действиям.

И многим протестующим такой подход нравится.

"Это большая трудность, с которой сталкивается западная разведка и правоохранительные органы, пытаясь смягчить этот тип угрозы", — отмечает Шираз Махер.

* запрещенная в России террористическая организация