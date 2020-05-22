Смертность перешагнула порог в 20 тысяч, но Больсанаро не дрогнул

21 мая Бразилия перешагнула рубеж смертности от коронавируса с отметкой 20 тысяч.

Как сообщает корреспондент Guardian в Латинской Америке Том Филипс,

Бразилия только что прошла еще один мрачный коронавирусный рубеж в более чем 20 тысяч смертей от Covid-19 (20082 на момент публикации материала - прим.ред). В четверг вечером Министерство здравоохранения Бразилии объявило ежедневный рекорд - 1188 смертей, подтвержденных за последние 24 часа, в результате чего общее число официально зарегистрированных смертей достигло 20 047 (т.е. за ночь + 35 человек).

Кроме того, за сутки в Бразилии зарегистрировано еще 18 508 случаев инфицирования, их общее число - 310 921.

Страна вышла на третье место в мире по коронавирусу, уступая только:

США - 1620902 (из них 917 за минувшие сутки) заражений, Россия - 317554 (из них 8849 за сутки).

Президент непоколебим

Несмотря на растущее число погибших в Бразилии ультраправый президент страны Жайр Больсонаро продолжает утверждать, что коронавирус - это

"немного простуда и немного грипп".

В четверг, всего за несколько часов до объявления нового числа погибших, Больсонаро заявил, что угроза пандемии была преувеличена с помощью "большой пропаганды":