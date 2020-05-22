21 мая Бразилия перешагнула рубеж смертности от коронавируса с отметкой 20 тысяч.
Как сообщает корреспондент Guardian в Латинской Америке Том Филипс,
Бразилия только что прошла еще один мрачный коронавирусный рубеж в более чем 20 тысяч смертей от Covid-19 (20082 на момент публикации материала - прим.ред).
В четверг вечером Министерство здравоохранения Бразилии объявило ежедневный рекорд - 1188 смертей, подтвержденных за последние 24 часа, в результате чего общее число официально зарегистрированных смертей достигло 20 047 (т.е. за ночь + 35 человек).
Кроме того, за сутки в Бразилии зарегистрировано еще 18 508 случаев инфицирования, их общее число - 310 921.
Страна вышла на третье место в мире по коронавирусу, уступая только:
Несмотря на растущее число погибших в Бразилии ультраправый президент страны Жайр Больсонаро продолжает утверждать, что коронавирус - это
"немного простуда и немного грипп".
В четверг, всего за несколько часов до объявления нового числа погибших, Больсонаро заявил, что угроза пандемии была преувеличена с помощью "большой пропаганды":
"Это вызвало ужас в сердце бразильской семьи", - пожаловался журналистам Больсонаро.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.