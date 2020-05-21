Коронавирус "крепнет и активизируется" в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в стране выявлено 972 новых случая заболевания COVID-19 и зарегистрировано еще 23 смерти.

Таким образом:

общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Турции возросло до 152 587;

число погибших — до 4222.

"Турецкие власти провели 20 838 тестов на коронавирус за последние 24 часа, в результате чего общее число тестов составило 1 696 355", — говорит министр.

На текущий момент:

113 987 пациентов выздоровели от коронавируса с момента начала вспышки;

877 человек сегодня находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии;

445 интубированы.

Напомним, "нулевой пациент" с коронавирусом был обнаружен в Турции 11 марта.