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Источник Правда.Ру

Коронавирус "крепнет и активизируется" в Турции

Мир

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в стране выявлено 972 новых случая заболевания COVID-19 и зарегистрировано еще 23 смерти.

Таким образом:

  • общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Турции возросло до 152 587;
  • число погибших — до 4222.

"Турецкие власти провели 20 838 тестов на коронавирус за последние 24 часа, в результате чего общее число тестов составило 1 696 355", — говорит министр.

На текущий момент:

  • 113 987 пациентов выздоровели от коронавируса с момента начала вспышки;
  • 877 человек сегодня находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии;
  • 445 интубированы.

Напомним, "нулевой пациент" с коронавирусом был обнаружен в Турции 11 марта.

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