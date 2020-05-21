Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в стране выявлено 972 новых случая заболевания COVID-19 и зарегистрировано еще 23 смерти.
Таким образом:
"Турецкие власти провели 20 838 тестов на коронавирус за последние 24 часа, в результате чего общее число тестов составило 1 696 355", — говорит министр.
На текущий момент:
Напомним, "нулевой пациент" с коронавирусом был обнаружен в Турции 11 марта.
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