Месяц без смертей от коронавируса прожил Китай

Китай уже месяц не объявляет о новых смертях от коронавируса. В его больницах сегодня менее 100 пациентов с этим диагнозом. Еще 623 человека находятся на карантине.

15 мая национальная комиссия здравоохранения сообщила о четырех новых случаях заболевания. Все они "местные" и зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, где в последние дни был обнаружен кластер неопределенного происхождения.

В самом Китае пока не расслабляются:

жилые комплексы тестируют всех проживающих на своей территории на вирус;

Ухань намерен проверить все свои 11 миллионов человек за 10 дней;

Китай сохранил социальную дистанцию и запреты на въезд иностранцев в страну.

При этом в стране планово снимают ограничения, чтобы позволить как крупным фабрикам, так и малым предприятиям возобновить производство и деловые отношения с клиентами.

Напомним, за время эпидемии коронавируса в Китае: