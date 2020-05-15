Китай уже месяц не объявляет о новых смертях от коронавируса. В его больницах сегодня менее 100 пациентов с этим диагнозом. Еще 623 человека находятся на карантине.
15 мая национальная комиссия здравоохранения сообщила о четырех новых случаях заболевания. Все они "местные" и зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, где в последние дни был обнаружен кластер неопределенного происхождения.
При этом в стране планово снимают ограничения, чтобы позволить как крупным фабрикам, так и малым предприятиям возобновить производство и деловые отношения с клиентами.
Напомним, за время эпидемии коронавируса в Китае:
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