В Россию вылетел самолет с россиянами, которые застряли в Венесуэле. Борт должен приземлиться в Москве.
"9 мая в 15:00 по московскому времени из Каракаса в Москву вылетел рейс с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения международного авиасообщения", — сообщили в совете при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
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