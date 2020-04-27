Режим чрезвычайного происшествия в Казахстане был продлен до 11 мая. Такое решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года", — сказано в сообщении администрации президента Казахстана.