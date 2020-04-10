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Источник Правда.Ру

Более сотни россиян остаются на Маврикии

Мир

Более сотни россиян ждут эвакуацию на родину с Маврикия. В их числе туристы, а также россияне и граждане стран СНГ, которые уехали на остров на ПМЖ.

Как сообщили в посольстве России, организованных туристов около 80 человек. Часть из них уже начала получать выплаты от правительства России. Однако есть частные ситуации, которые требуют разъяснения со стороны российских властей.

"У нас есть несколько девушек, которые были здесь на стажировке в различных отелях. Они приехали раньше 1 января. У них было шесть месяцев стажировки, она закончилась, отель их больше не может размещать у себя, не кормит, а вылететь они не могут. И получается, что под категорию имеющих право улететь вывозным рейсом они не подпадают. Как, кстати, и россияне, живущие на острове на ПМЖ", — рассказал посол России на острове Константин Климовский.

Непонятной остается ситуация с туристами, которые приехали в страну осенью. Им не полагается ни финансовая поддержка, ни бесплатная эвакуация. По этим вопросам посол ожидает ответа от Росавиации и штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России по поручению президента Путина усилят контроль за вернувшимися из-за рубежа россиянами.

Темы туристы маврикий эвакуация посол россии константин климовский
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