Контроль над вернувшимися из-за рубежа россиянами усилят

Полиция и Росгвардия усилят контроль над теми россиянами, кто недавно вернулись из-за границы. Такое поручение дал президент страны.

По мнению Владимира Путина, ни один из бывших туристов не должен нарушить режим строгого двухнедельного карантина.

"МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

О своей работе МВД и Росгвардия должны доложить 15 апреля, после чего доклад станет еженедельным.

Ранее сообщалось, что в Москве составлено свыше 160 административных протоколов в отношении тех, кто нарушил режим карантина.

Напомним, что на сегодняшний день в России коронавирус диагностирован у 11 917 человек. Из них за последние сутки — у 1 786 пациентов. Жертвами болезни за все время эпидемии в стране стали 94 человека. Больше всего инфицированных в Москве. По состоянию на 10 апреля, их число достигло 7 822 человека.