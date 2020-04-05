В украинской столице закрыли для паломников Киево-Печерскую лавру из-за пандемии коронавируса. Однако богослужения в храме будут проводиться, но уже без прихожан.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - сказано в сообщении на сайте лавры.