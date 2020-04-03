Мексика приостановила производство пива из-за коронавируса

В связи с введенным в Мексике режимом ЧС из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране приостанавливается работа пивоваренных компаний.

Об этом со ссылкой на президента Национальной палаты перерабатывающей промышленности Энока Кастельяноса сообщает издание El Universal.

По словам чиновника, режим самоизоляции — непременная часть карантина — подразумевает необходимость беспрерывной работы только тех предприятий, которые производят жизненно необходимые товары.

"Пиво не является продуктом первой необходимости, поэтому работники этих предприятий на работу ходить не должны. И не будут. К тому же у нас в стране достаточный запас этого напитка, а значит, если кому-то он понадобится, можно пойти и купить", — говорит Кастельянос.

А народ категорически не согласен

Однако, по данным El Universal, сами мексиканцы, по-видимому, точку зрения правительства не разделяют:

как только стало известно об остановке пивных заводов, люди бросились в магазины и скупили все пиво, которое там было.

Из-за возникновения небывалого, по мексиканским меркам, ажиотажа на пиво и другие алкогольные продукты, власти некоторых муниципалитетов даже вынуждены были ввести на время карантина "сухой закон".

К слову, российскому премьер-министру Мишустину тоже поступало ранее предложение ограничить на период эпидемии работу алкомаркетов. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.