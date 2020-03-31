Мишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты

Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил с инициативой о закрытии на период карантина алкомаркетов.

Документ с соответствующей просьбой направлен им премьер-министру.

Зачем закрывать магазины, торгующие спиртным

Аналитики проекта зафиксировали рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года.

"Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", — говорится в обращении на имя Мишустина.

В документе отмечается также, что в ходе проведенного экспертами "Трезвой России" мониторинга выявлено проведение большого количества скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах.