Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил с инициативой о закрытии на период карантина алкомаркетов.
Документ с соответствующей просьбой направлен им премьер-министру.
Аналитики проекта зафиксировали рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года.
"Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", — говорится в обращении на имя Мишустина.
В документе отмечается также, что в ходе проведенного экспертами "Трезвой России" мониторинга выявлено проведение большого количества скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах.
"В связи со сложностью происходящих событий,прошу вас принятьмеры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм", — говорится в обращении.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.