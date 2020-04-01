Число заболевших коронавирусом в Испании выросло. Сейчас их количество достигло 102 136 человек.
Как сообщает испанский Минздрав, за сутки число зараженных увеличилось, умерли 864 пациента. Всего жертвами эпидемии стали 9053 человека.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские врачи нашли способ лечения коронавируса. По мнению микробиологов из Гонконга, поможет переливание крови от тех, кто уже переболел коронавирусом.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.