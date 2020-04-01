В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции

Микробиологи из Гонконга обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь в лечении других зараженных людей.

Научные специалисты провели опыт на сирийских золотистых хомяках. Выбор этих животных объясняется тем, что их белок ACE2 схож с белком человека. Хомякам внедрили SARS-COV-2. Когда животные выздоровели, у них взяли кровь и создали сыворотку. Потом ее переливали другим хомякам.

В результате выяснилось, что после применения сыворотки вирусная нагрузка на организм животных снизилась почти в 10 раз.

"Если эту же процедуру сделать с людьми, введя плазму крови выздоровевших людей через вены, то она поможет им восстановиться, так как вирусная нагрузка внутри их организма будет снижена", — отметили китайские специалисты.

Ранее "Правда.Ру писала о том, что в России разработали способ уничтожения коронавируса.