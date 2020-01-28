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Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани

Мир

Ранее СМИ сообщали о крушении самолета в Афганистане. Оказалось, что самолет принадлежит ВВС США. На его борту при крушении находился высокопоставленный офицер Центрального разведывательного управления Майкл Д'Андреа. Ответственность за атаку на самолет взяло движение "Талибан"* (*запрещено в России).

Именно Д'Андреа курировал спецоперацию на Ближнем Востоке, в ходе которой был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Эту информацию сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

В США информацию о гибели сотрудников ЦРУ в результате авиакатастрофы не комментировали.

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