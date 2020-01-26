Опубликовано видео из переполненной больницы в Китае

На популярном сайте Reddit опубликован видеоролик, сделанный в одной из больниц Китая. На видеозаписи видно, как медицинское учреждение переполнено. Сотни китайцев стоят в очереди на прием к доктору. Примечательно, что единственные средства защиты, которые они используют, это обычные марлевые повязки.





Больничный персонал также используют маски в качестве защиты. На кадрах видно, как несколько врачей в специальных защитных костюмах провозят болеющего коронавирусом пациента. Пользователи соцсетей предположили, что посетители больницы могли заразиться именно при посещении клиники.