На популярном сайте Reddit опубликован видеоролик, сделанный в одной из больниц Китая. На видеозаписи видно, как медицинское учреждение переполнено. Сотни китайцев стоят в очереди на прием к доктору. Примечательно, что единственные средства защиты, которые они используют, это обычные марлевые повязки.
Больничный персонал также используют маски в качестве защиты. На кадрах видно, как несколько врачей в специальных защитных костюмах провозят болеющего коронавирусом пациента. Пользователи соцсетей предположили, что посетители больницы могли заразиться именно при посещении клиники.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.